Peeniseid on igas suuruses ja erineva kujuga. Kuigi levib müüt, et suurem meheau pakub naisele suuremat rahuldust, siis tegelikult see nii ei ole. Vastupidi, suur peenis võib panna teid seksis suure küsimuse ette, et milline asend oleks mõlemale mugav ja pakuks rahuldust.

Seks keskmisest suurema peenisega mehega ei pruugi siiski olla võimatu või halb, lohutab portaal Womens Health.

Natuke loovust, piisavalt eelmängu, libestit ja julgust proovida!