Täiskasvanutele mõeldud filmides endale nime teinud Stormy Daniels on esitanud USA presidendi vastu tsiviilhagi, kuna kurikuulus vaikimiskokkulepe Trumpiga olla kehtetu.

Daniels väidab, et enne 2016. aasta valimisi koostatud leping, mille kohaselt peaks naine suu pidama, on õigustühine, kuna Trump ei allkirjastanudki seda, vahendab BBC.

Eelmisel kuul teatas Trumpi advokaat Michael Cohen, et maksis isiklikult pornostaarile 130 000 USA dollarit. Hagis väidab Daniels, et Cohen üritas teda hirmutada, et ta juhtunust vaikiks.

2011. aastal ajakirjale InTouch antud intervjuus teatas näitlejanna, et alustas Trumpiga intiimsuhet 2006. aastal – veidi pärast seda, kui Melania oli ilmale toonud poja Barroni.