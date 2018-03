Konjunktuuriinstituudi seni vaid slaididega piirdunud alkoholikaubanduse uuring saab täiendust.

Konjunktuuriinstituut avalikustas esmaspäeval slaidid, kust selgus, et instituudi uuringu järgi on Lätist alkoholi ostjate osakaal kasvanud aastaga 66% ja kõige aktiivsemalt kasutavad piiri tagant ostmise võimalust nooremad inimesed. Kui Eesti Päevaleht palus konjunktuuriinstituudilt näha täismahus uuringut, mille põhjal nimetatud slaidid tehti, selgus, et kokkuvõtvat ja seletavat aruandedokumenti ei ole.

Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing selgitas, et üle tuhande küsitletuga uuringu kohta on küll hulgaliselt eri andmeid, kuid need lähevad uuringu tellijale ehk kaubandus-tööstuskojale. Pole sellist praktikat, et kogu tehtud tööd ja algandmeid jagataks kellelegi teisele peale uuringu tegemise eest maksnud tellija, ometi valmib lähiajal uuringust aga ka pikem versioon.

