Üks mees on nõutu ja hädas, sest pärast seksi saadab sõbratar ta pesema, et naine saaks ise rahus masturbeerida. Nii vasardab mehe peas ainult üks küsimus – miks ta seda teeb...

Vaevatud meeshing palub abi Mirrori suhtenõustajalt Pamela Stephenson Connollylt, et mõista üheksa kuud kestnud suhet ja oma sõbratari.

Mehe enda sõnul on nende armuelu väga hea, kuid ometigi avastas mees, et naine saadab ta pärast seksi kohe peseme selleks, et ise end rahuldada.