Linnavalitsuse liikmed ei tohiks saada linna ette­võtete ja sihtasutuste nõukogus olles lisatasu, leiab Tallinna linnavolikogu liige Ants Leemets, kes esitas volikogule taas sellekohase eelnõu.

Eesti Ekspress kirjutab, et mõned linnavalitsuse liikmed teenivad iga kuu linna ettevõtete ja sihtasutuste nõukogude liikmeks olemise eest kopsakaid lisatasusid: Taavi Aas – 2750 eurot, Kalle Klandorf – 2000 eurot, Tõnis Mölder – 1500 eurot, Vadim Belobrovtsev – 875 eurot.

Tallinna linnavalitsuse meedianõunik Priit Simson selgitas Eks­pressile, et nõukogu töös osalevate linnavalitsuse liikmete tasu ei tohiks pidada lisatasuks, vaid see on nõukogu töösse panustatud aja eest makstud palk. Linnavalitsuse liikmed osalevad linna ettevõtete nõukogu töös, et esindada seal omaniku ehk linna tahet.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.