Aasta loomaks kuulutatud ilvese arvukus Eestis on kukkunud mitmekümne aasta madalaimale tasemele. Ilveste päästmiseks kehtib juba mitu aastat üleriiklik laskmiskeeld, aga ilveste arv kahaneb endiselt.

Eesti Ekspress kirjutab, et ilvese küttimine on Eestis täiesti keelatud, kuna neid loomi on Eestis nii väheks jäänud. Ulukiseire aruanne aga näitab, et ka täieliku küttimiskeelu ajal „kaob“ aastas poolsada ilvest, kaugelt enam kui looduslik suremus. Kuhu nad siis kaovad, kui küttida ei tohi ja jahimehed seadusest kinni peavad?

