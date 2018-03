Viimastel päevadel on palju arutletud puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneeringu üle. Miks valitsus eriplaneeringu algatas, mis on rahandusministeeriumi roll selle juures, kelle arvamust kuulatakse ning kas tehas üldse tuleb? Nendele küsimustele vastavad videos riigihalduse minister Jaak Aab ja rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv. Riigihalduse minister Jaak Aab räägib videos, et eriplaneering algatati, et uurida võimalust sellise puidurafineerimistehase rajamiseks. "See protsess on väga pikk ja alles selle käigus peaks selguma, kas ja kuhu on võimalik sellist tehast ehitada," märkis Aab ja lisas, et arvestada tuleb nii sotsiaalmajanduslikku mõju, piirkonnamõju kui ka keskkonnamõju.

"Ühtegi lõplikku otsust pole tehtud. On küsitud, kas kõiki osapooled kaasatakse: nii omavalitsusi, kodanikeühendusi, teadlasi - kindlasti kaasatakse."

Aabi sõnul on tehase rajamise plaane mõlgutades mõeldud eelkõige sellele, kust on võimalik tehase jaoks tooret hankida ja kus on ka muud tingimused olemas nagu raudtee ja vee olemasolu.