Kui enne nädalavahetust võib lume asemel lörtsi tulla, siis laupäeval on üle pika aja ka vihma ooodata. Teedele toob see kaasa jäiteohu.

Kolmapäeval jääme Riikliku Ilmateenistuse ennustuse järgi idapoolse kõrg- ja lääne pool valitseva madalrõhkkonna piirimaile. Kõrgrõhuala on siiski veidi mõjusam ja ilm on sajuta ning laialdaselt ka selgineva taevaga. Kagu- ja idatuul tugevneb 5-10, päeval rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel -8..-12, saarte rannikul -4°C ümber, päeval -1..-5°C.



Neljapäeval jõuab Läänemere lõunavete kohale madalrõhkkond ja selle kirdeserv laieneb Eesti poole. Lisandub niiskust. Öösel jõuavad lumepilved Liivi lahe ümbrusse ja Eesti lõunaserva ning liiguvad aeglaselt edasi põhja-kirde suunas. Päeval sajab lund laialdasemalt, üksnes Eesti idaserva ei tarvitse sadu veel jõuda. Kagu- ja idatuule kiiruseks on 5-10, saartel puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel -5..-10, Kirde-Eestis võib ka kraad-paar madalamale langeda, saarte rannikul on kuni -2, päeval -2..-5, saarte rannikul võib 0°C lähedale tõusta.



Reedel suundub madalrõhkkond piki Rootsi rannikut põhja poole ja selle idaserva mööda liigub Eesti poole pehmemat õhku ja ka niiskust. Öösel sajab aeg-ajalt lund, päeval saartel ka lörtsi. Suureneb jäiteoht! Puhub tugev kagutuul, saartel on puhanguid 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1..-6, päeval 0..-2, saartel kuni +1°C.



Laupäeval jääb Skandinaavia kohale nõrgenev madalrõhkkond ja selle lohk ulatub veel Eesti kohale. Vahetevahel sajab lund ja lörtsi, päeval sekka ka vihma. On jäiteoht! Tuul on mõõdukas ja puhub lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, saartel ja läänerannikul 0..+1, päeval 0..+2°C.

