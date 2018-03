Madli Vilsar on tõesti sõlminud kohtuvaidluses hr. Zandiga kompromissi, millega võttis endale kohustuse avaldada pressiteade. Pressiteates kinnitab preili Vilsar tõesti, et hr. Zand ei ole teda vägistanud ega uimastanud.

Madli Vilsari esindaja, vandeadvokaat Mihkel Gaver ütleb, et Eesti Ekspressis on eksmissi ja Iraj Zandi kohtuvaidluse kajastamisel tehtud eksitavaid järeldusi.

Soovime rõhutada, et Madli Vilsar ei olegi kunagi väitnud, et hr Zand oleks teda vägistanud või uimastanud. Sellised järeldused on meediaväljaanded teinud nende endi poolt kontekstist välja rebitud fraaside pinnalt. Madli Vilsari poolt öeldu on paigutatud vale mulje loomiseks ümber ning kasutatud kontekstiväliselt eesmärgiga luua suur skandaal.

Kuivõrd Madli Vilsar isiklikult ei ole kunagi väitnud, et hr Zand on teda vägistanud või uimastanud, siis on ebaõige öelda, et Madli Vilsar on „oma väited tagasi võtnud“ – Madli Vilsar ei ole enda öeldut tagasi võtnud ning ei ole meediale valetanud.

Soovime eraldi rõhutada, et samuti on ebaõige öelda justkui oleks Madli Vilsar kohtuvaidluse kaotanud. Menetlusökonoomilistel eesmärkidel ning soovist vältida kohtumenetlusega seonduvat stressi ja tarbetut rahakulu sõlmis Madli Vilsar kohtuvaidluses hr. Zandiga kompromissi. Kohustust avaldada nimetatud pressiteade ei pandud Madli Vilsarile mitte kohtuotsusega, vaid selles leppis ta vastaspoolega vabatahtlikult läbirääkimiste käigus kokku. Hr. Zandil oli sellise pressiteate vastu huvi ning Madli Vilsaril ei olnud soovi kohtuvaidlust pidada.

Meediast varasemalt läbi käinud kahjuhüvitist Madli Vilsar maksma ei nõustunud ja maksma ei pea.

Vilsar: meedia manipuleeris minuga!

Kolmapäeval edastas Madli Vilsari esindaja Mihkel Gaver Vilsari nimel järgmise teate:

1. Iraj Zand on aidanud mind sõbrana. Iraj Zand ei ole kunagi vägistanud, uimastanud, manipuleerinud ega šantažeerinud mind. Ta on käitunud alati härrasmehelikult.