Vabariigi sajandal aastapäeval üle 4000 osalejaga kõrge alkoholiaktsiisi vastase protestiaktsiooni korraldanud Taavi Leppik nimetab end kõheldes rahvuslikuks liberaaliks ja ütleb, et üritusega püüdsid end siduda nii Reformierakond kui EKRE.

Leppiku jaoks on üllatav, et piirikaubanduse mõju ja alkoholiaktsiisi madalat laekumist ei suudetud poliitilisel tasemel ette näha. Ka on Leppiku meelest selge, et praegune aktsiisipoliitika tegelikult suurendab ostetavat alkoholikogust.

Ise Leppik kuigi suur alkoholitarbija ei ole ja üle mõne pudel õlle kuus tal ei kulu. "Väga hea pilguga ma padujoomarlust ei vaata," ütleb Leppik.

