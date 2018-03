“Radaris” räägiti täna omapärasest kunstifenomenist: nii omapäraselt, kui see ka ei kõla, on eestlanna Krõõt Juuraku põhitööks saanud koera moodi käputamine ja nuhutamine. Koos oma mehega on ta koertele etendusi tehes terve Euroopa ära võlunud.

Tantsu ja kunsti õppinud Krõõt elab Kopenhaagenis, kus mõtles välja etenduse, mille pealtvaatajateks on lemmikloomad. Ta on sellega tegelenud nüüdseks juba neli aastat.

“Isegi ei oleks oodanud, alguses oli meil see lihtsalt väike eksperiment, mõtlesime, et teeme nädal aega etendusi,” rääkis ta. Nüüdseks on Krõõt aga koos oma mehega vallutanud kogu maailma ja leidnud isegi omale kopeerijad. Pisikesest projektist kasvas välja 150 etendust, mida mängisid üle maailma. Nende tegemisi on kajastanud ka välismaised väljaanded nagu Vice, The Guardian jne.