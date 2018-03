Homme on naistepäev, mis tähendab, et lilleäridel on käed tööd täis. Tänapäeval tellitakse kimpe ka internetist, et bukett siis kulleriga kohale toimetataks ja selle juures on sõnumiga kaart. Mida lasevad eesti mehed kimbukaartidele kirjutada? Õhtuleht käis uurimas.

Kui sõnumisse on sattunud kirjaviga, kas see parandatakse? "Mina parandan alati ära, kui on näha, et mingi sõna on valesti kirjutatud, kuid kirjavahemärke lisama küll ei hakka," sõnab lilleseadja. Ta toob välja, et kui sõnalõpud sassis on, päästab ta kliendi ikkagi piinlikkust olukorrast välja. "Mis puudutab sõnalõppe, siis -gi ja -ki on tihti segamini," märgib ta.

Milliseid sõnumeid kimbukaartidelt siis leida võib?

"Head naistepäeva, mu tibu! Armastan sind väga," seisab ühe kaardi peal.

(Tatjana Iljina)

"Unustasin hommikul öelda, kui kallis sa mulle oled! Ilusat naistepäeva sulle, printsess," on teise peal siiras vabandus.

(Tatjana Iljina)

Vabandamiseks tundub soodne aeg. "Anna mulle andeks," on ühel kaardil sirgelt ja selgelt kirjas. Sellega läheb kaasa üle tosina lille, mis võiksid aidata andestust välja teenida küll.

(Tatjana Iljina)

On ka selliseid soove, mis oma lihtsuses siiski siiruse säilitavad. Näiteks: "Ilusat naistepäeva!" ja "Armas oled!"

(Tatjana Iljina)

(Tatjana Iljina)

Mõned mehed on otsustanud mängu panna oma huumorimeele. Näiteks on keegi tulnud sellise toreda lööklause peale,nagu "Armastan sind rohkem kui rohkem!"

(Tatjana Iljina)

Veel leiab kaartide seast ka "Musi püksi!"

(Tatjana Iljina)

Salapärasust lisatakse küsimusega: "Guess who?" ("Arva, kes?")