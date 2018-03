Kui Robbie Williams (44) tulevast abikaasat esimest korda kohtas, oli ta nii pöörase narkootikumilaksu all, et ei osanud mullivannis muud teha, kui kana moodi häälitseda. Ta ei suuda ära imestada, et Ayda (38) tema kõrvale jäi. Kuid Robbie'l on hädasti lapsehoidjat vaja – sisemine enesehävitustung pääseks muidu võimule. Neid kordi, kui superstaar on olnud surmasuus, ei jõua enam kokku rehkendadagi.

Mullu septembris oli Robbie Williams sunnitud ära jätma Venemaa kontserdid, sest teda tabas Zürichi staadionil lava taga seletamatu haigushoog. Briti laulja oli seitse päeva intensiivravis. Asi oli tõsine: arstid olid tema ajust leidnud anomaaliad, mis nägid kangesti vere moodi välja. Pärast erakorralisi uuringuid Londonis saadeti Robbie' koju Los Angelesse kosuma.