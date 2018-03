„Tütar oli aasta ja kolm kuud vana, kui ema lõikama pani. Sellest ajast kasvatan last üksi, kuid tema ema, kes on vahepeal sünnitanud kolmandagi lapse, saab mingil põhjusel suure pere toetust ning ka meie ühise tütre lastetoetus laekub endiselt talle,“ on Mati nõutu.

Päeva, kui Mati ja ta tütre ema kooselu lõppes, mäletab Mati kui eilset. Sellest hetkest alates soovis tema kui last kasvatama jäänud vanem, et lapse ema hakkaks iga kuu tasuma miinimummääras elatist. Seda ei ole ema hoolimata sellest, et Mati on esitanud elatise nõude ka kohtusse, aga tänaseni teinud.

Kokku on ta lapsele elatiseks maksnud kahe aasta jooksul ei rohkem ega vähem kui 13 eurot ja 37 senti ehk iga lapsest lahus elatud päeva kohta natuke rohkem kui 1,5 senti.

Sellegi, Mati sõnul suisa naeruväärse summa kandis ema üle siis, kui mees julges suu lahti teha ja küsida, kas ema sooviks ehk last toetada. Oli jõuluaeg.