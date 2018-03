Harju Maakohus kinnitas esmaspäeval kokkuleppe, millega Madli Vilsar võttis kohustuse avaldada kuulutused, et „Iraj Zand on aidanud mind sõbrana. Iraj Zand ei ole kunagi vägistanud, uimastanud, manipuleerinud ega šantažeerinud mind. Ta on käitunud alati härrasmehelikult.“

"Kuuuurija" saatejuht Katrin Lust tegi mullu eksmissiga anonüümse intervjuu, kuid peagi selgus, et tegemist oli just Vilsariga. Nimelt tuli Vilsari kohta vihje, et ta viis tüdrukuid I.J Zandiga kohtuma nii Eestis kui ka välismaal. Endine miss ei ajanud seda väidet tagasi, vaid avaldas hoopis šokeeriva väite, et ta oli Zandi väljapressimise ohver.

Nimelt olla Zand kutsunud teda enda Pirital asuvasse kodukontorisse, kus arutati missinduse arendamise üksikasju. Järsku hakanud naisel aga silme ees virvendama ning ta ärkas ihualasti Zandi voodis. Selle peale olevat härra Zand öelnud endisele missile, et nende vahekorra kohta on materjale - kui naine meest teiste kaunite tüdrukutega kokku ei vii, näitab ta materjale naise elukaaslasele.

Õhtuleht kirjutas mullu oktoobris, et Laura Kõrgemäe väidetav kupeldamisäri kestis mitme erineva allika väitel aastaid. Tüdrukuid, kellele oli aastate jooksul pakutud ebaväärikat rahateenimisvõimalust, oli sadu. Mitmed viitasid, et toimunu oli avalik saladus, mis jäi asjaosaliste arvukusest hoolimata avalikkuse eest varju.

„Otsiti rumalaid ja noori naisi, kes võib-olla pole nii julged „ei“ ütlema ning raha ja asjade nimel rohkem valmis. Vaat, kui tore – nii saab reisida ja iPhone’igi teenitud, mis elul viga?! Aga reaalselt suur osa neiusid ju sattusid hätta ning kasutati ära,“ rääkis anonüümseks jääda sooviv allikas, varjunimega Pille, Kõrgemäe äri telgitagustest.