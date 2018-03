Kui solvunud „Eesti laulu“ produtsent Mart Normet leiab, et Leslie da Bass kasutas laulukonkursi ära, et publitseerida eraäri reklaamikampaaniat, siis reklaamiguru Joel Volkov ei näe turundustrikis midagi ebaeetilist „Kerge värske briis jube tagurlikuks muutunud konnatiigis!“

Laupäeval „Eesti laulu“ finaalis astusid külalisesinejatena üles Leslie Laasner, artistinimega Leslie da Bass ja Evelin Võigemast, kes esitasid loo „Naine“. Paar päeva hiljem selgus, et rahvustelevisioonis esitatud muusikapala on muuhulgas ka Tallinna Kaubamaja reklaamlugu. Mistahes reklaam on ERRis eetris keelatud, mistõttu Mart

Normet solvus Laasneri peale. Ta kinnitab: kui ma oleks teadnud, et tegemist on Kaubamaja reklaamlooga, siis poleks ta Leslie da Bassi üldsegi lavale lasknud.

Reklaamiguru Joel Volkov ütleb, et ERRi ärritanud reklaamitrikk on kindla skeemi järgi tehtud, mida on ka varem kasutatud. „Viimasel ajal ongi seda väheks jäänud,“ möönab ta. „Mina igal juhul tervitan ja toetan sedalaadi nähtuseid – kerge värske briis jube tagurlikuks muutunud konnatiigis. Minu meelest on see juhtum väga ilusti välja mängitud – kõik said ju oma osa!“ leiab Volkov.