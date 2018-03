Ervin tegi pensionäridega kergelt hüpnootilise katse, paludes kõigil sõrmed omavahel põimida ja käed rinna ette tõsta, lugedes kolmeni ja siis käed lahti lasta. Neid, kel käed aga enam lahti ei põimunud, aitas Ervin kerge puudutusega need taas avada. Lisaks demonstreeris Ervin seda, milline jõud on inimese kätel. Ta valis publiku seast välja ühe naisterahva, palus tal sõrmedega varbaid puudutada, millega too ka hakkama sai. Seejärel hõõrus ta natukene naise alaselga ja palus tal siis ette kummardada, seekord sai naine juba peopesad põranda vastu panna!

Olenemata huvitavatest vahepaladest, oli selgeltnägija võimete leidmise üritusena väljareklaamitud kohtumine lihtsalt tunnikene jutlust mõne väikese füüsilise vahepalaga. Tegelikkuses rääkis selgeltnägija enamuse ajast aga oma reisist Indiasse, sellest, kuidas kehvad suved halva köögiviljasaagiga on jätnud, kuidas Tšernobõli tuumakatastroofi tagajärjel Pärnus siiamaani inimesed haiged on ja tited surmatõbedega sünnivad ja nii edasi. Muidugi räägiti ka meditsiinist: Ervin tõdes, et tänapäeva meditsiin teeb inimese jaoks ära, kuid heitis ette, et sageli pole arstidel aega, et inimesele asju selgitada. Ju siis arstide tegemata selgituste pärast pöörduvadki inimesed nõidade poole…

Kaasas olid tervendavad õlid, inhalaatorid ja lõngajupid

Idamaise meditsiini austaja Ervin jagas Indias õpitud tarkuseid: mees selgitas, et inimesel on kolm keha: bioenergeetiline, eeterlik keha ja füüsiline keha, pannes pensionäridele südamele, et kui inimene on haige, hakkab ta halvasti lõhnama – seda seetõttu, et stress mõjub meie eeterlikule kehale nii, et inimene hakkab haisema ja seetõttu hoiavadki teised temast eemale. Tundub, et Kristiine pensionäridel on eeterliku kehaga kõik korras, kuna päevakeskuse ruum lõhnas pigem antibakteriaalse seebi, kui mädanevate energiakehade järele…

Kuid – ärge kartke! Kel eeterlik keha ikka stressist ja närvidest täitsa haigeks jäänud, oli selle ravimiseks Ervinil muidugi abivahend omast käest (õigemini kohvrist) võtta. Nimelt oli ta Indiast kaasa toonud kohvritäie abivahendeid: nende seas eriline õli, mida pähe määrida, mis muidugi energeetilist keha tervendab. Ervin rääkis loo sellest, kuidas üks maal elav naine armuprobleemides vaevles ja kurtis, et mitte ükski külamees teda taha. Oli ühe korra siis omale seda maagilist õli pähe määrinud ja pärast seda olid kõik külamehed kosjas käinud. Lihtne!

Lisaks maagilisele õlile oli Ervini kohver täidetud ka Indiast toodud inhalaatoritega ning maagiliste punaste lõngajuppidega, mis mehel endal juba varajasest noorusest valutanud jala olevat ära tervendanud. Prouade silmad läksid imeravimitest kuuldes särama.

Pärast loengu lõppu tassiski Ervin välja lahtikäiva laua, mille oma India imeravimeid täis ladus. Pensionärid jooksid laua poole nagu rahvas Stockmanni hulludel päevadel ning ostsid kamaluga nii kopse tervendavaid inhalaatoreid, armuõnne toovaid ja valudega aitavaid õlisid ja maagilisi punaseid lõngajuppe.

Kas loengu näol oli vaid tegu nutika reklaamitrikiga, et nõiast vaimustunud pensionärid oma rahakotirauad avaks? Selgeltnägija Ervin vaidles kindlameelselt vastu, et tegu ei olnud absoluutselt müügitrikiga.

“Paljud on lihtsalt küsinud, et tahaks midagi ja huvi selliste asjade vastu tegelikult on. Selles mõttes ma ei tee promo või reklaamüritust. Mul tavaliselt see kohvrike on kaasas ja need, kes tunnevad huvi, saavad kasvõi proovimiseks või katsetamiseks. Kui ma räägiks ainult asjadest ja ei oleks midagi pakkuda, oleks nagu tühi kõlks. Tihtipeale ma saan väga positiivset tagasisidet, nagu ma siin selle õligagi rääkisin. Mõni saab päris põnevaid kogemusi,” kinnitab ta.

Tegelikult jäi rahvas rahule ja lubadused siiski (omal moel) täidetud

Loengut kuulama tulnud pensionär Vaike ütles, et talle meeldivad huvitavad inimesed ja loengud ning ekstrasensitiive ta täiesti soolapuhujateks ei pea. Ka Ervinist arvab ta hästi.

“Väga asjalik mees, kontrollisin, et ta paneb südamega asjad paika, mitte mõistusega. Ta pole ainult raha peale ahne, vaid ta jagab oma oskusi ja teadmisi kogu rahvale,” sõnab ta, lisades, et isegi, kui seekord enda selgeltnägijavõimete avastamisega abi ei antud, jäi ta üritusega rahule.

Aeg oli aru pärida selgeltnägija Ervini enda käest: miks jäid täitmata väljareklaamitud lubadused ekstrasensitiivsete võimete avastamiseks? Ervini sõnul said pensionärid siiski oma tajusid laiendada.

“Päris niimoodi ei ole, et otseselt selgeltnägija võimeid, aga…noh seda tajumist ja tunnetamist. Eks need võimed on natukene sügavam teema, et niimoodi tembeldada, et keegi on selgeltnägija või nõid, ei ole. Püüdsin natukene näidata siin käte jõudu katsetega. Tavaliselt on need asjad nii, et kui inimene tajub, et tal midagi on, on see sellisem individuaalsem teema,” räägib ta.

Ka lubatud eluenergia laadimise seanssi teostas mees omal lihtsal moel: “Teate, see ongi niimoodi, et siin on omad nipid: hääletämbrid, käte liigutamised, see on väike süsteem. Te nägite, et nad olid aktiivsed, vanematel inimestel nii pikka loengut ei olegi üldse lihtne vastu pidadagi üldse. See näitas, et veri kees ja energia töötas, see oligi see tunnetus. See positiivne, mis ma anda tahtsin, see 90% õnnestus,” rõõmustab ta.

Selgeltnägijale esinemise eest midagi ei makstud

Selgeltnägija Ervini sõnul tuli ta Kristiine päevaklubisse loengut andma rahva tungival soovil.

“Eks terviseprobleemid ikka käivad natukene vanematel inimestel, minuga on erinevad prouad ühendust võtnud ja palunud. Siis ma otsustasin, et eks nad siis Tallinnas käivad erinevates piirkondades koos, selline koht on ja rääkisin juhatajaga ja nad olid väga huvitatud,” räägib ta.

„Kohtumine erinevate huvitavate persoonidega on Kristiine päevakeskuse traditsiooniline igakuine terviseüritus. Sellel korral ootame teid kohtuma tervendaja Ervin Hurtiga. Tule ja saa teada, kas ka sinus on peidus selgeltnägija,“ selgitas ürituse kohta Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Kuigi see, et Tallinna üks linnaosavalitsus elanikele selgeltnägijaga kohtumise korraldab, kõlab väga veidralt, käis Ervin pensionäridele nõu andmas tasuta, päevakeskus selle eest mehele midagi ei maksnud.