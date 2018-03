Kui Eesti gümnaasiume sai seni omavahel võrrelda ja kirgi kütvasse pingeritta panna riigieksamitulemuste järgi, siis põhikoole polnud võimalik millegi alusel hinnata ja võrrelda. Nüüd on aga lootust, et see muutub: igas viimses kui Eesti koolis tehakse suur küsitlus, mis aitab neid hinnata teisiti kui ainult eksamitulemuste alusel.

Küsitlusega uuritakse, millised on koolisisesed suhted, kas kogetakse kiusamist, mida arvatakse kooli keskkonnast, kas õppimine on seotud tegeliku eluga ning kuidas seal toetatakse erinevate eeldustega õpilasi. Haridusministeerium paneb üleriikliku küsitlusega oma kooli hindama õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Ankeedile ei vasta sugugi kõik õpilased: oma arvamuse saavad välja öelda neljandate, kaheksandate ja üheteistkümnendate klasside õpilased. Õpetajaid ja lapsevanemaid küsitletakse aga iga kolme aasta tagant.

Haridusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valk märgib, et eelmisel aastal tehti küsitlus sajas koolis, et katsetada Tartu ülikoolis koostatud ankeeti ja kogu süsteemi. Valgu sõnul on õpetajate küsitlemine ühtlasi uuring kooli kui töökeskkonna kohta: õpetajagi võib ju koolikiusamist kogeda.

Kui õpilased ja õpetajad on koolil nii-öelda peos, siis lapsevanemaid peab Valk kõige raskemini tabatavaks sihtrühmaks. „Tavapäraselt kiputakse oma arvamust välja ütlema siis, kui kooliga ollakse väga rahul või siis üldse mitte. Kui vastajad satuvad olema neist kahest äärmusest, siis ei anna küsitlus õiget pilti,“ soovib Valk panna lapsevanematele südamele, et nad ankeedile kindlasti vastaksid. Neilt uuriti eelkõige, kas nad on kaasatud kooli tegemistesse ning kuidas sujub koostöö õpetajate ja kooliga.