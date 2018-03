Peatselt kaovad eurobürokraatia prügikasti paroolikaardid, millega mugavalt ja ohutult sai teha kõikvõimalikke pangatehinguid ning vajadusel suhelda ka riigiga. Juba paar aastat käib mantra, et paroolikaardid tuleb lõplikult välja vahetada turvalisemate vidinate vastu nagu Mobiil-ID või ID-kaardilugeja.

Möödunud aastal umbes samal ajal käis meediast läbi, et ei pangad ega riigiasutused suutnud nimetada ühtegi koodikaartidega seotud pettuse või rahavargusega seotud juhtumit, kuid millegipärast peetakse neid ometi ebaturvaliseks.

Paroolikaarti on juba hea mitu aastat porri tampida üritatud. Rahaülekande suuurust piirati kahesaja euroni, mis tähendab, et gaasiküttel maja omanik või õppemaksu tasuja ei saa ülekannet teha. Sellele vaatamata kasutasid pooled pankade kliendid ülekannete tegemisel paroolikaarte, sest need on mugavad ja ohutud.

On ju siililegi selge, et mida rohkem vidinaid inimese ja raha sihtkoha vahel on, seda rohkem üritatavad vargad-häkkerid oma tööd teha. Telefoni on võimalik varastada, sellesse on võimalik sisse häkkida. ID-kaardilugeja on ebamugav jublakas, millega ei saa mitte igas arvutis ülekannet teha. Sedagi saab, kui riigil ID-kaardi või mõne programmiga parajasti jamasid pole.

Aga ka Eestil oli kohustus üle võtta Euroopa Liidu 2. makseteenuste direktiiv. Direktiiv on kuningas, mille ees kaine mõistus peab mõistagi maani kummarduma.