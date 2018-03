Laupäeval selgus, et maikuus sõidab Portugalis toimuvale Eurovisioni lauluvõistlusele Elina Nechayeva lauluga "La Forza". Nüüdseks on toimunud Elina tiimi ja ERR-i meeskonna vaheline esimene suurem koosolek, kus on arutati erinevaid võimalusi, kuidas laulu võimalikult ägedalt eurolavale tuua. Mihkel Mattisen, kes on võistlusloo üks autoritest, sõnas, et läbirääkimised jätkuvad ja midagi kindlat veel otsustatud pole.

"Ei ole tehtud veel ühtegi sellist otsust, millest saab kindlalt rääkida. Siin sõltub väga paljudest erinevatest asjadest ja me jätkame neljapäeval. Seega mina omaltpoolt ei hakkaks veel kommenteerima - väga paljud asjad peavad klappima ja see on ikkagi tiimitöö," sõnab Mattisen ja lisab, et lisaks nende tiimile ja ERR-i meeskonnale on vaja pidada läbirääkimisi ka Eurovisioni tiimiga.

"Me täna alustasime - olid pikad vestlused ja me jätkame neid. Kõik on ühise eesmärgi nimel väljas ja tahavad teha võimalikult hästi. Me arutasime läbi võimalikud variandid, millele me mõtlema peame ning inimesed, kellega peame suhtlema, et mingeid asju laias laastus saavutada," räägib ta.

Mattisen sõnab, et rahvas võib olla rahulik, sest kõikide ühiseks eesmärgiks on ju ikkagi see, et Eurovisoni etteaste oleks viimase peal. "Me tahame Eestit esindada võimalikult hästi, seepärast praegu need koosolekud ongi, et leida parim variant võimalikest. On mõeldud, et kui peetakse palju koosolekuid, siis kas võib äkki tekkida ülelavastamise efekt - sellega me absoluutselt ei tegele! Meie jaoks on ikkagi oluline, et see esitus jääks siiraks, armsaks ning et sealt paistaks Elina välja. Pole ohtu, et tuleb mingi teater," lisab ta.

Varasemas intervjuus on Mattisen maininud, et "Eesti laulule" esitati algselt demo, mis sai endale lõpuks täiesti uue kuue. Kas fännidel on võimalus ka laulu esimest versiooni kuulata? "See oli vahepeal nii-öelda avalik, ent ma ei tea, kustkaudu see mingil hetkel internetti lekkis. Ei tea, on see maha võetud või mitte. Meil endal seda avalikustamise plaani küll ei ole, sest see on ikka tihti nii, et muusikud teevad loost erinevaid versioone ja arendavad seda. Siis tekib produtsentide enda otsus, et millise neist välja annad. See variant, mis avalikustatakse, jääb - see, mille kohta on nii produtsendid kui laulja ise otsustanud, mis on parim. Meil pole mingit põhjust avalikustada kehvemat versiooni, et see ringi liiguks ja segadusi põhjustaks. Kui kuulate mingit välismaist lugu, näiteks mõnda Katy Perri oma, siis ei tea ju, mis seal vahepeal on olnud," räägib ta.