Möödunud nädalal sõlmiti lillepakkujatega rendilepingud ja mõned kioskid on õitega juba ka täidetud. Siiski seisab enamik neist veel kurvalt tühjana. Viru tänaval on 14 kioskit, rendile on esialgu antud 11. Hiljemalt naistepäevaks on plaanis avada kõik rentnikuga pinnad.

Viru tänava lillekioskid on taas avatud. Kuigi täna oli lilli näha vaid pooltel vaateakendel, valmistusid lilleseadjad tragilt eelseisvaks naistepäevaks. Lilleärid tegutsevad vanalinnas esialgu 19. märtsini. Mis edasi saab, on hetkel veel lahtine.

"Esimene klient oli noormees, ta oli niivõrd õnnelik - ostis kolm roosi lihtsalt oma prouale," on Svetlana rahul ja rõõmus, et mehed viivad naistele lilli ka argipäeval, tähtpäevata.

Naistepäev on tulekul ja see on lillemüüjatele kiire aeg. "Me ootame ju terve aasta, et oleks midagi – tahaks teenida! Mina olen valmis. Ma ei tea, kas ma jõuan üldse koju – magan pärast, kui kõik läbi," paneb lillemüüja prioriteedid paika. Svetlana tunnistab, et talle väga meeldib töö, mida teeb.

Svetlanale väga meeldib lillepoe töö. (Tiina Kõrtsini)

Naistepäevaks on kioskisse toodud lausa neli tuhat roosi, lisaks ka tulbid ja muud lilled. Kõige populaarsemaks kaubaks ongi kevade tulekul just tulbid. "Esimesena lõppevad tulbid ja siis võetakse seda, mida on," räägib Svetlana.

Kas öösiti ka keegi lilli soovib osta? Svetlanal on öösel lillepoes töötamisega kogemust. "Jah, käivad. Kõige populaarsem on muidugi reede ja laupäev," räägib ta.