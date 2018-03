Poja kooli minekut jälgib tema taga autos sõitev isa. Võiks ju arvata, et tegu on väga karmi papsiga, kuid tegelikult on tal kasvatuslikult väga konkreetne suhtumine.

Videol on näha, kuidas poiss vihmas kooli suunas jookseb, kirjutab The Sun.

Isa selgitab, et ta poeg kiusas koolibussis kaaslast, mistõttu keelati lapsel nädalaks sõit koolibussiga. Isa on väga tõsine koolikiusamise vastane, mistõttu võttis ta probleemi kohe käsile.

Selle asemel, et poega autoga ligi kaks kilomeetrit kodust eemal asuvasse kooli viia, tegi isa kooliteest pojale õpetliku karistuse.

Nimelt peab poiss ise terve nädala kooli jooksma. Ka siis, kui väljas kallab nagu oavarrest.

Isa ise sõidab ja jälgib, et poiss turvaliselt kooli jõuaks. Videol taustaks rääkiv isa tunnistab, et juba on poja käitumisest näha, et ta on oma veast aru saanud.

Kuigi enamik kiida isa poolt määratud karistuse heaks, siis leidub ka neid, kelle sõnul on see liiga karm. Mida arvad sina?