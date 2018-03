Saksa Liitvabariik on küll määranud kolmele sisserändajate perele riigist lahkumise tähtaja, kuid siiani pole nad sellele kuuletunud ega Eestisse naasnud. Saksa võimud on ostnud neile lennukipiletid Eestisse ja teavitanud Eestit inimestele määratud lahkumise kuupäevast kahel korral.

Siseministeeriumi pressiesindaja ütles Õhtulehele, et seni pole teistest EL liikmesriikidest Eestisse rahvusvahelise kaitse saanuid, kes on mõnes ELi liikmesriigis viibinud rohkem kui 90 päeva 180 päeva jooksul või mõnes teises liikmesriigis kaitset palunud, veel tagasi saadetud.

"Kolme perekonna ehk 13 inimese puhul on Saksamaa Eestit teavitanud sellest, et neile on määratud Saksamaalt lahkumise kuupäev, seni need inimesed Eestisse saabunud ei ole," selgitati ministeeriumist.

"Eesti andmetel on täna Eestist mujale Euroopasse läinud 88 Eestisse Euroopa rändekava alusel ümber asustatud ja -paigutatud rahvusvahelise kaitse saajat, mis tähendab, et kuna Eesti nende inimeste eest vastutab, võivad teised liikmesriigid need isikud meile tagasi saata," märkis pressiesindaja.

"Kui rahvusvahelise kaitse saaja on Eestist eemal olnud üle 90 päeva, lõpetatakse talle igasuguste riigi poolt ette nähtud toetuste maksmine. Eestisse naasmisel tuleb toetusi uuesti taotleda," lisab siseministeerium.