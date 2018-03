"Ma arvan, et Elina Nechayeva laul on võimas ja Eesti pole varem selle žanriga Eurovisionile läinud," sõnas teine.

Enamus inimesi arvasid, et Elina pääseb finaalis esikümnesse. "Ma kardan natukene, sest ooperitüüpi laule on varem ka olnud ja need on jäänud tolalauludeks," loodab üks vastaja, et Elinaga seda ei juhtu.