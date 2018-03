Kinnisvarabüroo Center hinnangul on Helsingi kinnisvaraturg pingestunud, mis omakorda toob Soome kinnisvarainvestoreid senisest suuremal määral Tallinna kinnisvaraturule investeerima.

"Et Stockholmi turg on mullis ja Helsinki pingestub, ei tähenda veel et Tallinna turul oleks mull," ütles Center Kinnisvara juhataja Christian Ayrer pressiteate vahendusel. "Me oleme tunnistajaks kiirele hinnatõusule, kuid mitte mullile."

Tema sõnul samas mõjutab Skandinaavias ja Soomes toimuv Eesti ja Tallinna kinnisvaraturgu. "Ja viimastel kuudel järjest rohkem. Nimelt pingestus Helsinki kinnisvaraturg eelmise aasta jooksul tasuvus- ja taluvuspiirile, ja selle tulemusel hakkas soomlaste raha Tallinna kinnisvaraturule tagasi voolama," rääkis Ayrer.

Tallinna üürikorteritesse investeerivad Ayreri sõnul peamiselt väikeinvestorid, kelle hulgas on nii üht kui ka kuni mitmekümmet korterit omavad inimesed, kes ostavad neid Tallinnas, sest nende tootlus on parem kui Helsingis.

Helsingi südalinnas on korterite tootlus 2,4 protsenti, samas kui Tallinna südalinnas on see 6,3 protsenti, rääkis Ayrer.

"Tallinna korteriomanikule tähendab see, et maksejõulisi ostjaid tuleb juurde. See tasakaalustab mõnevõrra uute korterite ülepakkumisest sündinud hinnaseisakut, ehk tõenäoliselt jätkub tema vara mõõdukas hinnatõus ka sel aastal. Üürilisele tähendab see, et üürikortereid tuleb juurde ning vastuvõetava hinnaga üürikortereid tuleb turule juurde," lisas ta.

Center Kinnisvara on Tallinna ja Harjumaa kinnisvaraturule keskendunud kinnisvarabüroo, mis lisaks kinnisvara vahendamisele tegeleb ka kinnisvara nõustamise ja investeerimisnõustamisega.

