Ilma nende abita oleks Marielle võinud jääda eluks ajaks ratastooli ja ilma haridusest. Kuid Saksa arstide ja kuulsa Saksa telestaari Dieter Thomas Hecki abiga päästeti lisaks Mariellele siin ligi 300 last.

"Kui ma alles sündisin, siis küsiti emalt, kes polnud mind veel korralikult näinudki, et kas ta annaks lapse ehk minu, ära," meenutab "Radarile" Marielle Rajasaar, kes sündis seljaajusonga ja vesipeahaigusega. Tema elu päästsid sõna otseses mõtted Saksa neurokirurg Ernst Johannes Haberl ja lasteneuroloog Theodor Michael.

"Kirjutate alla otsusele, et loobute vanemlikest õigustest," meenutab Tallinna Lastehaigla kirurg Ann Paal Radaris Nõukogude meditsiini konkreetsust.

Probleem seisnes selles, et kui Soomes ja Rootsis rasket haigust juba raviti, siis siin Eestis, "raudse eesriide" taga, polnud ei sellealast kogemust, spetsialiste ega vajalikke abivahendeid.

"Noh, niisugust last mina oma koju küll tuua ei laseks," meenutab "Radaris" Marielle vanaema Ester Kõrvits tuttava teravaid sõnu, kui oli selge, et mõnepäevase imiku seljal on väike mügarik.

Tänaseks on Marielle üks peaaegu 300 seljaajusonga ja vesipeahaigusega lapsest, kelle elu päästsid või muutsid paremaks just need kaks arsti ning Saksa telestaar Dieter Thomas Heck.