IRL, sotsid ja Keskerakond soovivad rahvuskonservatiivide algatatud hümniseaduse asemel hoopis täiendada Eesti lipu seadust ja esitavad oma eelnõu, mis läks riigikogu põhiseaduskomisjonis arutlusele ja uuel nädalal see jõuab ka „suurde saali“.

Rahvuskonservatiivide aseesimees ja põhiseaduskomisjoni liige Jaak Madison ütles Õhtulehele, et nende esitatud Eesti hümni seadustamise eelnõu pidi tulema komisjonis arutlusele, kuid valitsuskoalitsiooni parteid püüavad seda kaaperdada ja enda lahjema variandiga asendada.

Madison lisas, et erandkorras lisati see täna hommikul tänase komisjoni istungi päevakorda ja uuel nädalal see läheb ka „suurde saali“ arutlusele. „Täna hommikul tuli üllatuslikult kiri põhiseaduskomisjoni liikmetele, et komisjoni esimehe Marko Pomerantsi ettepanekul täiendatakse tänase istungi päevakorda lipuseaduse muutmise eelnõuga ja nagu oodata oligi, siis tuleb see juba järgmisel nädalal prauhti suurde saali.“