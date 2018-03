Kolm nädalat tagasi loositi Eurojackpotiga välja 90 miljonit eurot. Peavõit läks fortuuna tahtel Soome ning oli sealse ajaloo suurim. Tänini aga ei teata, kes kolossaalse võidu endale sai.

Tomi Auremaa, kes on Soome lotofirma Veikkaus kommunikatsioonijuht, kinnitas Ylele, et võitja pole ennast tõepoolest veel näole andnud. Auremaa sõnul võib põhjuseid olla mitu. Näiteks ei pruugi ta veel teadagi, et just tema see õnnelik oli.

Auremaa sõnul ootavad nad põnevusega lotovõitja kõnet, kuid siiani on nendega kontakteerunud vaid ajakirjanikud.

Pilet osteti Loimaa Prismast ning selle omanikul on võidu registreerimiseks aega üks aasta.