Möödunud nädalal alustas seni ülipopulaarne seriaal "Pilvede all" oma uue hooajaga. Kui muidu oleme harjunud, et "Pilvede all" on teleedetabelis alati vähemalt esikolmikus, siis seekord oli vaatajate huvi üsna leige: seriaal on edetabeli kümnendal kohal üksnes 131 000 vaatamisega, selgub Kantar Emori uuringust.

Möödunud nädala vaadatuim telesaade oli "Eesti laulu" finaal, millele elas kaasa 232 000 inimest. Teisel kohal on "Sport. Sport" 187 000 vaatamisega. Edetabeli kolmandale kohale jäi Kanal 2 ajakirjanduslik saade "Radar" 186 000 vaatajaga.

Edetabel jätkub nõnda: "Pealtnägija" (182 000), "Aktuaalne kaamera. Nädal" (176 000), "ENSV" (151 000), "Meie aasta Iraanis" (151 000), "Aktuaalne kaamera" (149 000), "Hommik Anuga" (143 000), "Pilvede all" (131 000).