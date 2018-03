„Meest teenindanud naine ehmus ja kutsus kohale turvatöötajad. Lisaks reageerisid politsei ja demineerijad. Politseile ütlusi andes tõdes mees, et tegu oli ebaõnnestunud naljaga, ta palus vabandust ja kinnitas, et tal ei olnud plaanis tekitada kriitilist situatsiooni,“ kommenteeris Utsar juhtunut.

Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Ivo Utsar ütles Õhtulehele, et kahetsusväärne vahejuhtum leidis aset täna hommikul. 64aastane mees ütles check-in'i töötaja kuuldes, et tal on pagasis miinikujuline ese.

Põhja prefektuurist lisati, et politseinikud viisid mehe jaoskonda, kus ta kuulati üle ning peale ütluste andmist lasti minna. Mees oli kaine ning tema puhul alustati menetlust paragrahv 262 lõike 1 alusel. See tähendab, et „avalikus kohas käitumise üldnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni sada trahviühikut või arestiga“.

Politsei ei soovita kellelgi nii teha ja hoiatab, et selliseid olukordi võetakse ülitõsiselt ning sellistele väidetele reageerivad suurte jõududega kõik ametkonnad.

PPA tuletab meelde, et ajal, mil maailmas on palju ebastabiilsust ja erinevaid ohte, võetakse selliseid olukordi tõsiselt. „Seetõttu panen kõikidele inimestele südamele, et sellised pommi ja relva naljad on lennujaamas kohatud ning tekitavad ainult pahandust,“ hoiatas Ivo Utsar.

„Omalt poolt saan aru, et enne lennureisi on inimesed pisut ärevad ja stressis. Keerlevad reisija peas erinevad küsimused – kas kõik asjad sai kaasa, miks see järjekord on nii pikk, kas ma jõuan oma lennule jne? Mistõttu ärevil reisijatele võib teinekord lennujaamas rutiinne küsimus pagasisiukohta tunduda täiesti liigne ning isiklik. Mõnikord proovitakse pinget või vastumeelsust väljendada oma igapäevast tööd tegeva lennujaama töötajale lennujaama turvalisusega täiesti mittesobiva vastusega, et pagasis on pomm või relv,“ sõnas ta.

„Paraku sellisele halvale naljale või sõnatorkele järgnevad väga resoluutsed tegevused turvalisust tagavate ametkondade poolt. Lennujaama turvalisus on süsteem, kus küsimärke ei tohi õhku jääda. Tulebki kontrollida, kas on oht või ei ole, see küsimus ei tohi vastuseta jääda. Vastsel juhul võib tagajärg olla fataalne,“ selgitas Põhja piirivalvebüroo juht.

„Ohu kontrollimiseks käivituvad koheselt erinevad protseduurid ning kaasatakse kontrolliks tarvilik vastava väljaõppega inimressurss. Mis tähendab ühe sõna peale rakendub hulk inimtööd, et võimalikult kiiresti veenduda ohutuses ja et lennujaam saaks oma tavarutiini tagasi,“ ütles piirivalveametnik.