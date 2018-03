Ivo on naistepäeval alati hea meelega laval olnud ning ka see aasta ei ole erand. Umbes 30 aastat tagasi oli tal sel päeval Tarmo Pihlapiga lausa kümme esinemist. Nüüd on Ivo leidnud endale sobiva lavapartneri Antti Kammiste, kellega koos on naisi lõbustatud nii suurtel lavadel kui ka väikestes seltskondades üllatuskülalistena. Selle aasta etteaste, mis artistile endale retrojudinad peale toob, toimub Club Factory tantsupeol 10. märtsil.

Samuti leiab Ivo, et eesti naised on maailma ilusaimad ning läheneva naistepäeva eel leiab ta, et mingit nõukaaegset varjundit sellele tähtpäevale külge kleepida ei tohi. Meestele meeldivad naised ning see üks pidulik päev aastas võiks jääda selliseks nagu alati – lillede, kallistuste ja ülima austuse päevaks.

Kõigi aegade armastatuim ja nõutuim eesti artist Ivo Linna on veendunud, et naised on maailma kõige mõistatuslikumad olevused. Samas on nad ka imelised ja see teeb elu tema arvates väga põnevaks.

Kindlasti mitte, ma esinesin naistepäeval aktiivselt juba ajal, mil see oli nõukogudeaegne suur püha ja neid esinemisi ikka jagus. Kui mälu ei peta, siis minu rekord – kusagil 30 aastat tagasi – oli ühel päeval koos Tarmo Pihlapiga ligi kümme esinemist. Vahepeal, kui tulid uued ajad, siis naistepäevatemaatika korraks nagu taandus, kuid praegu on naised siiski jälle au sees ning esinemisi on meil Anttiga palju.

Ivo Linna; Antti Kammiste

Antti, milline on olnud kõige meeldejäävam naistepäevakontsert teile endile?

Naistepäevakontserte on meil Ivoga ikka olnud, aga sellist, mis oleks väga sügavalt sööbinud mälestustesse … võib-olla see kord, kui meid kutsuti esinema Liviko tehasesse sealsetele naistele. See oli selline mõnes mõttes naljakas ja meeldejääv, kuna pärast korraldati meile ekskursioon ja näidati, kuidas viina tehakse.

Mis te mehed arvate sellest, et naistepäev on jälle au sees – on see pigem positiivne?

Ivo: Muidugi on positiivne! Igale omaaegsele peole mingit nõukogudeaegset varjundit külge kleepida – see on väga kaheldav ja vale. Meile meeldivad naised, me armastame neid – miks mitte neile tähelepanu pöörata, lilli tuua ja kasvõi üks päev pidulikumaks muuta. See on ilus ja sellele ei ole mingit poliitilist varjundit vaja üldse juurde leiutada. Mina olen väga poolt!

Antti: Pigem küll, sest et selles nii-öelda võrdsustuvas maailmas, kus naisi üritatakse järjest rohkem meesteks teha ja mehi omakorda naisteks, on see tegelikult hädavajalik. Muidu lõpuks lähebki nii, et välimuselt me küll erineme, aga muidu oleme ühesugused inimesed.

Ivo, milline on sinu lemmiklugu, mida alati hea meelega naistepäeval esitad?

See on nüüd küll sõltunud ajast. Repertuaar on ju ikka muutunud ja uusi lugusid peale tulnud. Praegu näiteks on meil repertuaaris üks lugu „Kingitus“, mida me väga hea meelega laulame – see on pidupäevalaul, seda võib laulda ükskõik millisel tähtpäeval. Lisaks ka need lood, mille on aeg ise välja noppinud – „Laula mu laulu, helisev hääl“ ja veel vanu nõutud lugusid, mida rahvas ikka ja jälle tahab kuulata. Sellised mahedamad lood armastusest.

Leelo Tungal ja Ivo Linna

Milline on eesti naine? Milline on tema iseloom?

Eesti naine on maailma kõige ilusam naine. Ma olen suure ilma peal palju ringi liikunud ning see on minu kindel veendumus. Iseloomu poolt ma ei oska väga kaasa rääkida sest naised on läbi terve inimkonna ajaloo olnud meestele suureks mõistatuseks. Samas, võibolla on see just hea, et me ei saagi neist imelistest olevustest aru. Las nad olla sellised mõistatuslikud, nagu nad on. Nii on elu põnev!

Milline on naistepäeva kingitus, mida oled ise kõige kauem pidanud ette valmistama?

Tänapäevasele lugejale või kuulajale tundub see muidugi absurdsena, aga ma mäletan aega, mil Mustamäel oli veel aiand. Ütleme nii 70ndate keskpaigas. Selles aiandis töötas üks mu hea tuttav, kel õnnestus kuidagi välja ajatada värske kurk, mida tänapäeval müüakse 365 päeva aastas. Mul oli temaga selline kokkulepe, et lisaks lilledele, mida ma sealt nagunii kogu aeg ostmas käisin, sain ühel naistepäeval sealt kaasa ka värske kurgi! Mul pole aimugi, mille peal nad seda seal ajatasid ja kasvatasid, aga see kurk oli tõeline – see lõhnas ja maitses nii hästi, et terve pere läks peast hulluks. Nii et jah, värske kurgiga võileib naistepäeval on üks asi, mis on mul eredalt meelde jäänud.

Muidu olen ikka alati lilli kinkinud ning omal ajal oli millegipärast just alpikannipott see naistepäevalill. Kolm nelki, millest üks oli kindlasti ära murdunud, oli ka tolle aja trend, aga mulle nelgid ei meeldinud, neid ma ei kinkinud.

Ivo Linna, Marju Länik (Robin Roots)

Kas tänapäeva nooremad mehed kingivad naistele piisavalt lilli?

Vot ma ei tea, kas nad kingivad või kui palju nad kingivad, aga seda ma võin oma pika kogemuse põhjal küll öelda, et lilli ei pea kinkima naistele sünnipäevaks, pulmapäevaks või naistepäevaks. Lilli võib iga päev kinkida. See teeb naistele väga palju rõõmu. Olen tähele pannud, et kui ma kingin oma kallile naisele lihtsalt niisama lilli, siis see üllatusmoment valmistab palju rohkem rõõmu kui mingisugused kolm päeva aastas, mida kõik tähistavad. Mina kingin lilli sageli ja see teeb mind ennast ka rõõmsaks.

Ja kus võib sind naistepäeval esinemas näha ja millega publikut üllatada kavatsed?

Jaa, ikka. Astume Anttiga 10. märtsil lavale Factory naistepäeva tantsuõhtul. Eks me ju mängime igasugust muusikat ja peamiselt sõltub repertuaari valik väga palju publikust. Selle järgi teemegi jooksvalt otsuseid. Meil ei ole sellist kindlat kava. On olnud väga rahulikke ning samas ka tormakaid pidusid. Repertuaari paremiku, lood, mida rahvas alati ootab, üritame loomulikult alati ära esitada. Väga palju ning väga sageli küsitakse ka soovilugusid ning kui me tõesti oskame ja saame, siis täidame alati kõik soovid!“

Teid Anttiga teeb õnnelikuks, kui rahvas tantsima tuleb?

Loomulikult! Meil on selles osas olnud muidugi ka erinevaid kogemusi. Mõnel peol käivitub rahvas juba esimese looga, aga on olnud ka selliseid pidusid, kus rahvas alguses sööb ja joob ning isegi daamide valiku väljakuulutamine ei pane rahvast tantsima. Seda juhtub sageli näiteks reedestel päevadel, mil inimesed tulevad otse töölt ning soovivadki muusika saatel pigem lõõgastuda ja istuda. Seega on olnud pidusid, mil tantsupõrand jääbki suhteliselt hõredaks või siis oodatakse seda esimest paari, kelle järel ka teised tõusevad ning tantsima tulevad.



Milliseid nõuandeid soovid anda noortele Eesti meestele naistega käitumisel?