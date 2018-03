"Uskumatu, sest alguses oli see lihtsalt väike eksperiment. Mõtlesime, et teeme nädal aega etendusi," ütleb ainult lemmikloomadele esinev kunstnik Krõõt Juurak, kes on saanud koerte ja kasside jäljendamisega saanud maailmakuulsaks.

Eksperimendina mõeldud etendusega on Krõõt ja tema inglasest mees Alex Bailey nüüdseks esinenud 150 korda ja leidnud omale isegi kopeerijaid. Esinetud on Austrias, Prantsusmaal, Hispaanias, Soomes, Rootsis ja nii edasi. Krõõda ja Alexi kunsti on kajastanud Vice, Canal+, The Guardian ja nüüd ka "Radar".

"Ütleks jah, et tegelikult on see põhitöö olnud meil viimased kaks aastat," ütleb Krõõt Juurak.

"Jah, me teenime sellega raha. See on omamoodi imelik, sest lemmikloomamajandus on miljardiäri. Nii võib ka meie töö saada ekslikult selle majanduse osaks," lisab Bailey.

