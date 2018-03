Uskumatu, aga tõsi – populaarsel telesarjal „Padjaklubi“ on kätte jõudnud juba 9. hooaeg, mis tõotab tulla hullumeelsem, kui kunagi varem.

Eelmise hooaja lõpus sai Laurast Tanja stilist, kuid kuna Tanja ootab nüüd last, jääb Laura jälle töötuks ning avab oma modelliagentuuri. See aga viib ta sekeldustesse rikka ärimehega. Kristina abielu viib aga hoopis lahutuseni! Ta ise on muutnud täielikuks maakaks – räägib ainult kartulitest, tomatitest ja lehmadest. Linna tulles saab ta aru, kelleks on ta muutunud ning appi tulevad suured valed, et sõbrannade tähelepanu võita.

Miša on aga tagasi juurte juures ja töötab ehitajana – renoveerib pubi, mida hakkab ka ise salaja pidama. Loomulikult ei saa see hästi lõppeda. Maria elab üksi lapsega korteris ja otsib tööd, sõbrannadele võib ilus mulje jääda, et kõik on korras, kuid tegelikult on kõik hullemini, kui kunagi varem.