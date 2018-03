Mammu: Värvidele me selles kollektsioonis piire ei seadnud. Nii nagu kevadine tuul on ka meie TFW`il esitletav kollektsioon seinast seina - täpselt nii nagu naise tujud. Seekordne show pakub palju elamusi ka meie laulja Filippo Pozza näol laval, teda kuulates justkui vajud sügavamale unistustesse.

Neljaks jaotatud show pakub midagi kõigile: sportlikult elegantne, kontorist- teatrisse, suvised õied ning kõrgmood - pruudid. Rohkem, kui kunagi varem nähtust on kasutatud lillemotiive nii kangaste näol, kui ka käsitööna tikituna, putukad, liblikad, rikkalikud volangid, sametist lipsud, puhvis kleidid ei jää ka seekord stuudiosse, vaid üllatavad kirevas võtmes meie endi printsesse.

Tallinn Fashion Week on ukse ees. Mammu Couture kevad-suvi kollektsioon toob lavale midagi täiesti uut, kuid jäädes siiski endaks.

Tallinn Fashion Weeki programm: Neljapäev 22.03 18.00 River Island, Triinu Pungits 19.30 Beatrice, Diana Arno 21.00 Tallinn Design House, Amanjeda by Katrin Kuldma Reede 23.03 18.00 Monton 19.30 Diana Denissova, Mammu Couture 21.00 Embassy of Fashion: Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo, Riina Põldroos Laupäev 24.03 16.00 Mimi Disain, Dadamora 17.30 Bebe Organic, Amiki, Vilve Unt 19.00 Klikkklakk, Kalamaja Printsess

Tallinn Fashion Weeki piletid on saadaval nii Piletilevis kui ka üritusel kohapeal. Kevadise moenädala esitlejaks on River Island ning ürituse toimumisele aitavad kaasa Kaubamaja, Goldtime, DHL, Kevin.Murphy, Sokos Hotel, Valge Klaar, Oriflame, RGB, Kultuurikatel ja Torres.



Tallinn Fashion Weeki ametlik meediapartner on Õhtuleht