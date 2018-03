Hiljuti võeti Tallinna burgerirestoranis McDonald's restoranides müügile õlu. Aga kuhu jääb siider?

Ainsa õllemargina on kiirtoidukohas müügil Saku Originaal ja seda hinnaga 3.90. Muid alkohoolseid jooke hetkel müügil ei ole ja valikut laiendada plaanis pole. Restoranist kaasa õlut osta ei saa.

"McDonald’s on restoran kogu perele ja me võtame arvesse kõigi pereliikmete ootusi. Seetõttu hakkasime me pakkuma kõigis kümnes Eesti McDonald’si restoranis legendaarset Eesti õlut, Saku Originaali," selgitab McDonald's Baltikumi tegevdirektor Vladimir Janevski, mis oli selle otsuse langetamise ajendajaks.