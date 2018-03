Kõik ei pruugi sujuda varem tehtud plaanide järgi. Mingi ootamatus ajab ehk su ajagraafiku sassi, pead kiiresti reageerima ning nii mõndagi käigu pealt ümber tegema.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Oluline on see, kuidas oled käitunud minevikus. Kui oled olnud aus ja õiglane, on nüüd lihtsam. Palju sõltub sinu enda valikutest ja pingete lahendamise oskusest.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Nii mõnigi asi ei sõltu ainult sinust. Need, kes asju otsustavad, ei pruugi olla sinuga ühel meelel. Ära proovi end jõuga läbi halli kivi suruda, ole paindlikum.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võimalik, et satud ajahätta – takistusi on küllaltki palju, nii mõnigi tegevus võtab aega rohkem, kui planeerinud oled. Ka ei pruugi asjaajamine tõrgeteta sujuda.

Neitsi

23. august – 22. september

On üksjagu kiiret tööalast asjaajamist, aga ka kutseid toredatele üritustele. Võta ette nii palju, kui vähegi jõuad – praegune aktiivsus toob edu ja meeldivaid emotsioone.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kiirustamine ja tühja rabelemine viib ummikusse. Peatu hetkeks ja tee endale selgeks, mis on su peamised eesmärgid. Jäta tarbetud asjad heaga kõrvale.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Jupiteri ja Kuu ühenduse mõjul võid olla mugav, isegi laisavõitu. Tahad nautida elumõnusid, korralikult puhata ja hästi süüa. Magusaga kipud lausa liiale minema.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul on pea laiali otsas ja kui sa ise oma asjus korda ei loo, on tõenäoline, et miski äpardub vaid seetõttu, et oled midagi segamini ajanud või ära unustanud.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sinul võib küll väga tõsine tegevusplaan olla, ent kaaslasi on raske kaasa tegutsema ärgitada. Pigem teevad nemad sulle selgeks, et tasuks aeg maha võtta ja töö edasi lükata.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tegutse nii, et võiksid ausate silmadega kõigile otsa vaadata, hoia oma südametunnistus puhas. Salamisi tegutsemine ja kõverate teede kasutamine head ei too.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tegutse mõõdukas tempos, tee valmis need asjad, mis on pooleli. Tööd, mille tähtajad on juba möödas või kohe kukkumas, tuleb kindlasti lõpule viia.

