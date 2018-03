OÜ Rail Baltic Estonia tellitud uuring paljastab, et toetus Rail Balticule on viimase aasta jooksul veidi vähenenud.

Keskmisest mõnevõrra enam toetavad projekti noored ning kõrgharidusega elanikkond. Projekti toetajate peamisteks argumentideks on parem ühendus Euroopaga, kiirus, mugavus ning paremad reisimisvõimalused. Need argumendid olid peamised ka aasta tagasi.

Projekti mittetoetajate peamisteks argumentideks on projekti mittetasuvus/kallidus ning kahju loodusele. Ka need argumendid olid aasta tagasi peamised, kuid nüüd mõnevõrra reljeefsemalt esil. Nii kindlus keskkonna mittekahjustamise kui majanduslikus tasuvuses oleks mittetoetajaile peamised tingimused toetuse tekkeks, kuigi mõlema tingimuse kaal langes. Olulisemaks, võrreldes varasemaga on aga tõusnud toetuse tingimused, et trass oleks kogu ulatuses kuni Kesk-Euroopani kiire, kui reisijate peatuste osas tekiks huvipakkuv ja selge pilt ning kui kasutataks moodsaimat võimalikku tehnoloogiat.