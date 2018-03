Briti päritolu dame Olivia, kes kehastas filmis „Tuulest viidud“ (1939) Scarlett O'Hara armastatu Ashley abikaasat Melanie't, hageb telefirmat FX ja produtsent Ryan Murphyt. Tüliõunaks on draamasari „Vaen: Bette ja Joan“, mis keskendus näitlejannade Bette Davise ja Joan Crawfordi aastatepikkusele rivaalitsemisele.

Hollywoodi kuldajastu väheseid elusolevaid näitlejaid, 101aastane Olivia de Havilland on kohtusse kaevanud teleseriaali produtsendid, väites, et teda kujutatakse seal ropu keelepruugiga klatšijana.

Olivia (seriaalis Catherine Zeta-Jonesi kehastuses) kommenteerib diivade kemplemist. De Havilland kinnitab, et FX ja Murphy pole taotlenud temalt luba tema nime ja identiteedi kasutamiseks. California apellatsioonikohus otsustab märtsis, kas juhtum võetakse menetlusse.

De Havillandi samm on tekitanud poleemikat: Daily Maili teatel pelgavad paljud, et tegu on ohtliku pretsedendiga, mis takistab filmi- ja teleprodutsente elusolevaid inimesi ilma nende loata kujutamast.