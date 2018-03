Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva tõstatas Õhtulehes Keskerakonna igihalja teema – kuidas mitte-eestlastele saada igaks eluoluks garanteeritud palk, ordenid ja töökohad ja samas säilitada keeleline segregatsioon venekeelse lasteaia, kooli jne kujul.

Linnaosavanem on need soovid looritanud küll „õigluse“ sildi taha, aga iga lugeja mõistab ridade vahelt lugeda, et mõista, mida Lasnamäe vanem soovib tegelikult öelda.

Minu soovitus Lasnamäe linnaosavanemale oleks: oluline on ikka inimene ja tema pädevus, siis tulevad ka töökohad, palgad ja välja teenitud ordenid. Lootused, et kunagi viiakse sisse rahvuspõhised kvoodid on Keskerakonna helesinine unistus, mida enne valimisi ikka oma valijaskonna eksitamiseks kasutatakse.



LOE LISAKS: Maria Jufereva | Miks on kokk ja autojuht ainsad venelased presidendi kantseleis?