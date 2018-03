Antarktika lähistelt on leitud pingviinide superkoloonia, kus elutseb ligi 1,5 miljonit adeelia pingviini, teatasid teadlased märtsi alguses. Linnukoloonia avastati satelliitfotode ning droonide abil Danger Islandsi saarestikust, kirjutab New York Times.

„Uute pingviiniasurkondade leidmine on alati hea uudis,“ ütles Washingtoni ülikooli ökosüsteemide jälgimise keskuse direktor Dee Boersma. Praegused olud pole selliste liikide jaoks olnud kuigi head, märkis Boersma. Teadlaste sõnul on adeelia pingviinide arvukus kahanemas mandrijää sulamise tõttu.

Pärast mitme aasta pikkust ettevalmistust asus grupp teadlasi 2015. aastal saarestikku uurima. Ekstreemsetes oludes õnnestus kokku lugeda umbes 750 000 pingviinipaari ehk ligi 1,5 miljonit isendit.

“Drooni abil saadav pilt on nõnda kvaliteetne, et see jätab kõik muud tehnoloogiad tahaplaanile,“ kiitis kvantitatiivse ökoloogia tegelev Heather Lynch Stony Brooki ülikoolist uurimise kulgu. “Võid näha igat pingviini, kes maastikul on," lisas Lynch, kes oli uuringu üks autoritest.

Kuna varasemalt ei teatud, et saarestik on koduks nii arvukale kolooniale, ei peetud ka Danger Islandsi kaitset prioriteediks. Lynchi sõnul võib selline seisukoht aga peatselt muutuda.