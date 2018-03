Täna hommikul levisid uudised, justkui oleks nõianeiu Marilyn Kerro avaldanud sotsiaalmeedias oma peagi ilmavalgust nägeva lapse soo. Selgus, et sellekohane info pärines Marilyn Kerrole tehtud valekontolt. "Neid (libakontosid - H.P) on nii palju, et see on nagu võitlus tuuleveskitega," kommenteerib Marilyn Kerro õde Ewelyn Viira Õhtulehele.

Valeuudise ilmumise järel avaldas Kerro oma Facebooki lehel postituse, kus fänne libakontode eest hoiatas. "Põhirõhk oli sellel, et kuna tema kontosid tehakse nii palju järgi, siis päris õiget infot on raske leida - igaüks kasutab kontodelt tulevat infot kuskil ära vastavalt enda vajadustele. Marilyni ainuke Facebooki leht on Mecca/Marilyn Kerro. Samamoodi ka Instagramis. Muid kontosid tal pole. Levinud on valeinformatsiooni - müüakse asju ja nõutakse rahasid. Marilyn kirjutaski hoiatava teksti, et inimesed ei läheks õnge, sest väga paljud jälgivad neid kontosid," räägib õde.

Libakontode vastu võitlemine näib võimatu. "Ta on lasknud neid nii palju kinni panna, ent juba jälle on uus," tõdeb ta. Valekontod on toonud paksu pahandust. "Ühel korral tuli poodi naisterahvas, kes ütles, et tegi juba ettemaksu ära ja ootas siis rõõmsalt, et millal ta Marilyniga kohtuda saab. Aga Marilyn niimoodi raha mitte millegi alusel ju ette ei võta. Jällegi oli inimest petetud. Suunasime asja otse politseisse, sest mida sa muud teed," sõnab ta. Uskumatut jultumust on kohata olnud veelgi. "See on täiesti uskumatu, mida inimesed teevad. Näiteks müüvad võltskäevõrusid tema nime alt. Venemaal on see päris hull - teevad Marilyni käevõrusid järgi, panevad logod peale ja müüvad," ütleb Ewelyn.