Põhja ringkonnaprokuratuurist öeldi Õhtulehele, et 31aastast Egiptuse kodanikku süüdistatakse selles, et ta suhtles internetikeskkonna suhtlusportaalis 13aastase tüdrukuga seksi teemal ning saatis talle pornograafilise sisuga fotofaile, samuti tahtis ta lapsega kohtuda eesmärgiga astuda alaealisega seksuaalvahekorda.

"Tegu on järjekordse juhtumiga, kus täiskasvanud mees kasutab internetikeskkonda selleks, et last ahvatleda seksuaalselt. Oluline, et lapsevanemad räägiks taolistest juhtumitest oma lastele ning hoiataks neid võimalikest ohtudest," sõnas Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Eneli Laurits.

"Selgituseks on veel niipalju, et süüdistatav lahkub lähiajal Eestist. Süüdimõistev kohtuotsus süüdistatava jaoks tähendab, et ta on Eestis kriminaalkorras karistatud isik. Välismaalase jaoks tähendab see omakorda, et talle ei pikendata elamisluba Eestis," märkis Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kristina Kostina.