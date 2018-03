Novosibirski oblastikohus mõistis teisipäeval eluks ajaks vangi endise miilitsa Jevgeni Tšuplinski, kelle hingel on vähemalt 19 prostituudi, tapmine ja tükeldamine, vahendab Vene meedia.

Novosibirski maniakiks ja Siberi Rappijaks kutsutud sarimõrvar Jevgeni Tšuplinski töötas 1990ndatel aastatel miilitsas. Oma enneolematult jõhkrad kuriteod pani ta Novosibirskis toime aastatel 1998 - 2005. Tšuplinski tutvus Novosibirski tänavatel intiimteenuseid pakkunud noorte naistega vanuses 18 - 31 aastat ning tegi nendele ettepaneku veeta koos aega. Jaatava vastuse korral võttis ta ohvri autosse ja sõitis kusagile inimtühja kohta linna serval. Pärast seksi tappis Tšuplinski prostituudid ning kuriteo varjamiseks tükeldas ohvrite surnukehad ja loopis tükid laiali.

KLIENDI OOTEL: Jevgeni Tšuplinski tappis Novosibirski tänavatel intiimteenuseid pakkunud noori naisi. Pilt on illustratiivne. (Reuters/Scanpix)

Kuna mõrvar jättis algul tapmiskohtadesse maha kummalisi sümboleid, siis kahtlustasid uurijad, et tegemist on satanisti või koguni satanistliku sektiga. Hiljem selgus, et tapmistel polnud mingit usulist tagamõtet. Endisest operatiivtöötajast kogenud mõrtsukas püüdis lihtsalt kõikvõimalike sümbolitega ajada uurijaid segadusse ja see ka õnnestus.

Maniakk tabati kaks aastat tagasi