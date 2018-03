Britt Danny McEvoy on tohutu Eurovisioni fänn ja on aastate jooksul kaverdanud hulganisti eurolugusid. Mõni aeg tagasi kaverdas ta Stig Rästa ja Evestuse "Eesti laulu" võistluspalu, kuid on nüüd maha saanud ka Elina Nechayeva kaveriga.

Youtube's nime TheWalrusWasDanny all tegutsev mees võttis ette ja kandis kitarri saatel ette tänavuse "Eesti laulu" võiduloo "La forza". Kahjuks ei olnud mees omale küll hiiglaslikku kleiti selga pannud.

Vaata ja otsusta, kuidas tal Elina kaverdamine välja tuli: