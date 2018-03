Lõuna-Korea tipp-poliitik, demokraat Ahn Hee-jung, kes on kandideerinud ka presidendi kohale, astus vägistamissüüdistuste tõttu poliitikast tagasi.

Endist Lõuna-Chungcheongi kuberneri süüdistas avalikult tema sekretär Kim Ji-eun, kelle väitel on mees teda korduvalt vägistanud, kirjutab BBC.

Naise sõnul sai ta inspiratsiooni liikumisest #Me Too. Kim avalikustas, et Ahn on teda kaheksa kuu jooksul vägistanud neli korda.

Poliitiku sekretär kõnelemas televsioonis läbieleatust (AFP/Scanpix)

Praeguseks on poliitik Facebooki vahendusel avalikkuse ees vabandanud ning palunud andestust oma „rumala käitumise“ eest. „Ma vabandan kõigi ees, eriti aga Kim Ji-euni ees,“ ütles ekskuberner. "Kõik on minu süü. Tänasega astun ma tagasi ja peatan kõik oma poliitilised tegevused," ütles Ahn.

BBC andmeil hakkab liikumine, mille raames naised avalikustavad seksuaalse ahistamise juhtumeid, Lõuna-Koreas üha enam populaarsust koguma.