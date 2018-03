Lauljataril ja teletähel on kolme eri mehega kolm tütart vanuses 6-19 eluaastat. Noorim, Madison, on Belafonte laps.

Mel väidab kohtupabereis, et Stephen Belafonte näitas tema tütardele videoid, kus ISISe liikmed oma ohvritel mootorsaega pead maha lõikavad.

Spice Girlsi lauljana tuntud Melanie Brown ehk Mel B jätkab kohtulahingut eksabikaasaga. Tal on eksmehele teravaid süüdistusi.

Kümneaastane Angel olevat emale korduvalt rääkinud, et kardab võikaid kaadreid, mida kasuisa talle näitab. Seetõttu nõuab Brown, et kohus keelaks tema eksabikaasal Angelit külastada. Lisaks kinnitab tema vanem tütar, et kasuisa sõimas teda korduvalt idioodiks.