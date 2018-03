Kolm hullu pesevad 15. korrusel aknaid. Üks hull vaatab alla ja näeb, et 8. korrusel on üks aken pesemata jäänud.

Lasevad siis ühe hullu traksidest alla, järsku kuulevad, et ta naerab ja tõmbavad ta tagasi ja küsivad, miks ta seal all nii kõvasti naeris? Hull vastab: "Ma mõtlesin, laseks traksidest lahti, saaks te vastu näppe."