Andekad moeloojad, julged modellid ja hullumeelsusi armastav publik, rõõmustagem – ERKI moe-show tuleb taas! 26. mail toimub Eesti pikima ajalooga moedemonstratsioon juba 31. korda.

Sarnaselt mõningatele varasematele aastatele, on Eesti Kunstiakadeemia loonud sel aastal ERKI moe-show korraldamiseks jällegi spetsiaalse õppeaine, mis annab tudengitele nii teoreetilise kui praktilise kogemuse suurürituse läbiviimisest. Alates värskelt alanud märtsist on legendaarse moeshow korraldamine taas täielikult EKA üliõpilaste käes.

Üks põhilisi erinevusi võrreldes eelnevate aastatega on see, et peakorraldajaid pole mitte üks, vaid hoopis neli, kellest igal ühel enda spetsiifiline vastutusvaldkond. „Oma panuse suursündmuse õnnestumiseks annavad EKA disaini-, arhitektuuri- , kunsti- ja moetudengid, kes on juba jaotunud erinevatesse meeskondadesse ja oma ülesannetesse täielikult sukeldunud,“ ütles üks peakorraldajatest Grete Nagel. „ERKIga ei ole varemalt meist keegi seotud olnud, kuid meil on suurepärased juhendajad, kes läbi terve protsessi meie kõrval seisavad,“ lisas ta.

Käesoleval aastal soovib show juhtida inimeste tähelepanu privaatsusele nii virtuaalses kui meid ümbritsevas maailmas. Turvaaugud, identiteedivargused, andmete kergekäeline jagamine - need on vaid mõned näited meid ümbritsevatest ohtudest, millele meeskond tähelepanu juhtida kavatseb.

Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm sõnas, et ehkki kunstiakadeemia nõukogudeaegne nimi ERKI hakkab unustuste hõlma vajuma ja vanematele generatsioonidele lisab see sündmusele vahva retronoodi, on tegu siiski täies elujõus üritusega. “1982. aastal Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi tudengite algatatud show on kujunenud oluliseks hüppelauaks kõigile noortele disaineritele. ERKI-st on saanud üks oodatumaid moesündmusi Eestis tänu moeloojate kastist välja mõtlemisele ja kasvavale professionaalsusele,” lisas Kalm.

ERKI moe-show 2018 toimub 26. mail ning konkurss kavandite saatmiseks algas juba 5. märtsil. Tööd tuleb kohale tuua Eesti Kkunstiakadeemia fuajees asuvasse valvelauda või saata need postiga aadressile Estonia pst 7. Konkursi tähtaeg on 28. märtsil kell 17.00.

Tutvu reglemendi ja lisainfoga SIIN!