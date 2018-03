Vabakutselisest näitlejannast disainer Karin Rask toob Tallinn Fashion Weeki lavale uuskasutatud materjalidest valminud kollektsiooni. 24. märtsil kell 19.00 esitleb Rask lastemoe päeval oma rõivabrändi Kalamaja Printsess kevadsuvist rõivakollektsiooni “Superkangelased 2”. See on valminud koostöös Uuskasutuskeskusega.

Kalamaja Printsessi ja Uuskasutuskeskuse koostöös valmivast kollektsioonist leiab nii igapäevaseid, kui ka pidulikke kleite, kimonolõikelisi jakke ning suurte mustritega kevadisi mantleid. Värvigamma on sealjuures inspireeritud Kalamaja kevadest. “On tükike asfalti ja veidi porilompe, killuke merd ja õisi Kalamaja pargist, Pikakari ranna liiva ja kaasahaaratud kohvi toone,” iseloomustab laval näha saavaid värve Karin Rask ise.

Karin Raski disainitud rõivad erinevad teistest moenädalal esitlusele tulevatest esemetest selle poolest, et need on keskkonda ning unikaalsust silmas pidades õmmeldud uuskasutatud materjalidest. Vabakutselisest näitlejannast disaineri sõnul võib nii mõnigi pealtvaataja näha laval ka enda kodust tuttavaid tekstiile. “Peamiselt on algmaterjaliks Eesti inimeste kangad, mis on kappi seisma jäänud ning äraviskamise asemel Uuskasutuskeskusesse annetatud. Samas ei välista ma ka seda, et sobivuse korral näeb laval ka esemeid, mis on valminud näiteks vanadest voodikatetest või kardinatest,” lisab Rask.

Kuigi Kalamaja Printsessi moeetendus on plaanitud Tallinn Fashion Weeki lastemoe päevale, võib laval näha ka naistemoodi. Modellidena astuvad lavale tavalised Kalamaja lapsed ja naised, kes on, nagu kollektsiooni pealkirigi ütleb – kõik omamoodi superkangelased. “Tavalised Kalamaja lapsed, emad ja naised saadavad iga päev korda pisikesi imetegusi – mõni otsib koos võõra poisiga pargist ta kadunud võtmeid; mõni kutsub kiirabi poe juures paha hakanud memmekesele; mõni tuhiseb töölt koju, et lastele kiirelt supp valmistada ja tuiskab siis tagasi pooleliolevaid töid lõpetama,” selgitab Rask kollektsiooni nime tagamaid.

Kalamaja Printsess on laste- ja naisteriiete bränd, mis sai alguse 2013. aastal. Varem vaid vabakutselise näitlejannana leiba teeninud Karin Rask sai moekunstiga alustamiseks inspiratsiooni oma väikesest tütrest, kes ei pidanud paljuks Kalamaja vahel kuldse kleidiga katustel turnida ning poistega võidu rattaga kihutada. Kuna Uuskasutuskeskus, kus Karin oli aastaid vabatahtlikuks käinud, oli omalt poolt valmis kõiki häid ideid toetama, hakkaski Kalamaja Printsess algusest peale kasutama vaid kasutatud materjali ja kangaülejääke. Kuigi Kalamaja Printsess oli algselt mõeldud vaid lasteriiete brändiks, siis mitteametlikult hakati naistele riideid valmistama juba päris esimestel tegutsemiskuudel. Esimese naistele suunatud kollektsiooniga tuldi ametlikult välja aga alles 2017. aasta sügisel. Tallinn Fashion Weekil osaleb Kalamaja Printsess esimest korda.