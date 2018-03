Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus armastatud ja tuntud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Laulja ja näitleja Jaan Willem Sibul soovib Eestile sünnipäevaks õnne ja jätkusuutlikust. "Et riigiisad peaksid meeles, et kõige tähtsam siin riigis on ikkagi Eesti rahvas, loodus ja kultuur. Mina soovin, et 100 aasta pärast räägitakse siin Eestis ikka veel eesti keelt. Ja et oleks ka siis eestikeelne ülikool."

Sibul meenutab ka markantset juhtumit 1991. aasta augustist, kui ta ületas kaks tundi taasiseseisvunud olnud Eesti Vabariigi piiri. "Me olime perega Augustiputši ajal Saksamaal ja naasesime sealt putši lõpus. Me sõitsime autoga Peterburgi ehk tollasesse Leningradi ning sealt liikusime edasi Eesti poole. Pärast Narva silda peatas meid üks miilits ja ütles vene keeles: "Seis! Te sisenete Eesti vabariigi territooriumile!" Ma küsisin siis temalt, et kaua see piir siin on olnud? Tema vastas, et natuke üle kahe tunni," räägib mees, et väga uhke tunne oli sõita täiesti uude riiki.

